Musim Debut Toprak di MotoGP Berakhir Prematur, Ada Kisah Pahit dari Mandalika

jpnn.com - Perjalanan Toprak Razgatlioglu pada musim pertamanya di MotoGP harus terhenti lebih cepat dari yang direncanakan.

Cedera bahu yang dialaminya saat menjalani sesi latihan MotoGP Indonesia 2026 menjadi pukulan berat bagi pembalap asal Turki tersebut.

Toprak mengalami kecelakaan highside ketika berlatih di Sirkuit Mandalika. Insiden itu menyebabkan bahu kanannya mengalami dislokasi sehingga harus menjalani penanganan medis dan mengakhiri kiprahnya pada musim 2026.

Pembalap Pramac Yamaha itu telah menjalani operasi pada 26 Oktober 2026. Kini, fokus utamanya ialah memulihkan kondisi tubuh setelah cedera yang memaksanya meninggalkan lintasan sebelum seluruh rangkaian kejuaraan selesai.

Cedera di Mandalika Paksa Toprak Akhiri Musim Lebih Cepat

Bagi Toprak, situasi tersebut bukan sekadar kehilangan kesempatan untuk menuntaskan musim debutnya. Dia juga harus menghadapi pengalaman yang belum pernah dirasakannya sepanjang perjalanan karier balapnya.

Menonton balapan dari layar televisi menjadi pengalaman yang terasa asing bagi Toprak.

Biasanya, dia berada di atas motor dan bersaing langsung dengan pembalap lain. Kali ini, rider berusia 30 tahun itu hanya bisa mengikuti jalannya perlombaan dari luar lintasan.

Toprak Akui Situasi Ini Bukan Hal Mudah

Toprak mengakui bahwa keadaan tersebut terasa berat, terutama karena musim ini menjadi kali pertama dirinya harus mengakhiri kompetisi lebih awal akibat cedera.