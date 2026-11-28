jpnn.com, JAKARTA - Memasuki musim hujan, mengeringkan pakaian menjadi tantangan tersendiri.

Jemuran tak kunjung kering, pakaian bau apek, hingga seragam anak belum siap dipakai keesokan hari.

Menjawab kebutuhan itu, TCL melalui lini Home Appliances menghadirkan TCL Mini Dryer dalam pilihan kapasitas 4 kg dan 6 Kg.

Mengusung inovasi pengeringan cepat dalam 30 menit, TCL menawarkan solusi perawatan pakaian yang praktis tanpa bergantung pada sinar matahari.

"Bagi TCL, inovasi yang bermakna berawal dari pemahaman terhadap kebutuhan nyata konsumen.

Melalui TCL Mini Dryer, kami ingin menghadirkan ketenangan dan lebih banyak waktu bagi keluarga Indonesia," ujar Evan Tang, CEO TCL Indonesia.

Kering dalam 30 Menit

Melalui fitur 30 Mins Drying, TCL Mini Dryer mampu mengeringkan pakaian untuk kebutuhan tertentu hanya dalam 30 menit.