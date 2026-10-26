Musim Hujan Tiba, Komisi V DPR Minta Proyek Kotaku Lampung Barat Dikebut Tanpa Kurangi Kualitas

jpnn.com, LAMPUNG BARAT - Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri mendesak pihak pelaksana proyek penataan Kawasan Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, untuk mempercepat ritme kerja agar selesai tepat waktu.

Desakan percepatan pengerjaan ini disampaikan Mukhlis mengingat dinamika cuaca di wilayah Lampung Barat yang mulai ekstrem.

"Kami harap pembangunan ini dapat selesai tepat waktu atau lebih cepat," ujarnya di Lampung Barat, Senin (26/10).

Mukhlis mengingatkan bahwa akselerasi ritme pekerjaan di lapangan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap standar teknis. Pihak kontraktor diminta tidak mengorbankan mutu dan kualitas fisik bangunan hanya demi mengejar target waktu.

"Intensitas hujan sudah mulai meningkat. Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak pelaksana untuk bekerja lebih cepat dan tetap menjaga kualitas pekerjaan," kata legislator asal Lampung tersebut.

Ia mengatakan bahwa selain penataan Kotaku, kunjungan ini juga memantau program bedah rumah, peningkatan jaringan irigasi, infrastruktur jalan, hingga sanitasi," jelas Mukhlis.

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"Kunjungan kami ini untuk mengaudit langsung program-program pusat yang sedang berjalan di daerah ini," kata dia.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan bahwa progres fisik proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut terpantau baru mencapai 30 persen dari total masa kontrak 150 hari kerja.