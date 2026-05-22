Musim Kemarau Datang, Jangan Abaikan Kebersihan Kondensor AC Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki musim kemarau dengan suhu udara yang mulai terasa lebih panas, kenyamanan kabin mobil menjadi hal yang makin diperhatikan para pengendara.

Namun di balik udara sejuk dari AC mobil, ada satu komponen yang sering terlupakan, yakni kondensor AC.

Padahal, komponen yang berada di balik grill depan kendaraan itu punya peran penting menjaga performa pendingin kabin tetap optimal saat cuaca terik.

Suzuki mengingatkan kondensor menjadi bagian terdepan dari sistem AC sehingga rentan terkena debu, kotoran, hingga partikel kecil dari jalanan.

Jika dibiarkan menumpuk, kinerja AC bisa menurun dan membuat kabin terasa kurang dingin.

“Aspek kebersihan kondensor sering luput dari perhatian pemilik mobil karena posisinya tersembunyi. Padahal, kotoran yang menempel dapat memengaruhi performa AC dan membebani komponen lainnya,” ujar Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi.

Kondensor sendiri bekerja membuang panas dari sistem AC agar udara dingin bisa mengalir maksimal ke dalam kabin.

Saat permukaannya tertutup debu atau kotoran, proses pelepasan panas menjadi tidak optimal.