Musim Kemarau, PHE OSE Kirim 13 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Pulau Kelapa

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - PT Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) menyalurkan bantuan sebanyak 13.000 liter air bersih kepada masyarakat Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu (26/9).

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional PHE OSES.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan air bersih yang dialami masyarakat Pulau Kelapa akibat kondisi musim kemarau.

Menanggapi kondisi tersebut, PHE OSES menyalurkan bantuan air bersih yang berasal dari Pabelokan Power & Gas Plant Island (PGPI), salah satu pulau penunjang kegiatan operasional PHE OSES.

Sebanyak 13.000 liter air bersih tersebut kemudian dikirimkan melalui jalur laut menggunakan kapal menuju Pulau Kelapa dan diperuntukkan bagi 112 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.

Head of Communication, Relations & CID PHE OSES Danya Dewanti mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan bagian dari komitmen PHE OSES untuk merespons kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

“PHE OSES terus hadir bersama masyarakat, khususnya ketika terdapat kondisi yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar warga. Bantuan air bersih ini merupakan bentuk respons kami terhadap kondisi kekeringan yang dialami warga Pulau Kelapa. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi 112 keluarga penerima manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Danya.