Musim Libur Sekolah, LEGO Playground Ajak Anak Bangun Keterampilan Lewat Bermain

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim liburan sekolah dan Hari Anak Nasional, LEGO Indonesia kembali menghadirkan LEGO Playground melalui kampanye “Main dan Jadi Hebat”.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, kegiatan ini mengajak keluarga melihat bermain bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang, melainkan bagian penting mendukung tumbuh kembang anak.

LEGO Indonesia menyoroti pentingnya momen bermain yang berkualitas untuk membantu anak mengenal dunia, mengembangkan kreativitas, membangun ketangguhan, serta mengasah kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.

Pesan tersebut sejalan dengan temuan LEGO Play Well Report 2026 yang menunjukkan bahwa 98 persen keluarga berharap memiliki lebih banyak waktu bermain bersama.

"Aktivitas bermain dapat membantu anak memahami lingkungan sekitar sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dan bermakna," kata General Manager for India and Asia Emerging Markets, The LEGO Group, Cedric Roose, Jumat (5/6).

Dia menjelaskan bahwa bermain merupakan salah satu cara paling efektif bagi anak untuk belajar dan berkembang.

Anak-anak tidak hanya memperoleh kesenangan, tetapi juga melatih kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, hingga membangun rasa percaya diri yang akan berguna bagi mereka di masa depan.

“Melalui LEGO Play, anak-anak tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan tangguh,” ujarnya.