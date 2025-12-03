Musim Mas Peduli, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatra

jpnn.com, MEDAN - Banjir besar yang melanda Sumatra pada akhir November membawa dampak bagi ribuan keluarga, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional Musim Mas Group.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap situasi tersebut, Musim Mas menyalurkan bantuan darurat berupa bahan kebutuhan pokok di 13 titik lokasi di Deli Serdang dan Kota Medan, Sumatera Utara, serta di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 28 November hingga 30 November 2025.

Bantuan berupa beras, minyak, telur, mi instan, roti kering, susu anak, hingga air mineral diberikan langsung ke setiap kelurahan untuk memastikan keluarga yang terkena dampak mendapatkan kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat.

Musim Mas juga memperkuat operasional dapur umum yang disediakan pemerintah, untuk memastikan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dapat terus memperoleh makanan setiap hari.

Corporate Affairs General Manager Musim Mas Yuandy turut memimpin proses distribusi di lapangan.

"Prioritas kami adalah memastikan bantuan tiba tepat waktu bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Karena banyak akses lokasi yang terputus akibat tergenang banjir yang cukup tinggi, kami coba menyesuaikan rute dan mendistribusikan logistik dari beberapa titik untuk mempercepat pengiriman. Bantuan ini adalah wujud tanggung jawab dan komitmen sosial Musim Mas kepada masyarakat di sekitar kami, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang," ujarnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan relawan setempat agar setiap lokasi terdampak dapat terjangkau dengan cepat dan merata.

Musim Mas juga terus memantau kondisi di lapangan dan siap menambah dukungan bersama pemerintah daerah apabila situasi memerlukan tahap penanganan lanjutan.