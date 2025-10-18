Musisi James F. Sundah Meninggal Dunia di Amerika Serikat

James F. Sundah, komponis, penulis lagu, dan produser. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Musisi senior, James F Sundah dikabarkan meninggal dunia di Amerika Serikat pada Kamis (7/5) waktu setempat.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh istri James F. Sundah, Lia Sundah melalui akun miliknya di Instagram.

"Dengan duka cita dan cinta yang mendalam, kami mengumumkan meninggalnya James F. Sundah, suami, ayah, sahabat, dan penulis lagu Indonesia yang tercinta. James meninggal dunia dengan tenang di New York pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 11:28 pagi," ungkap Lia Sundah, Jumat (8/5) dini hari.

Adapun James F. Sundah mengembuskan napas terakhir dalam usia 70 tahun.

Pencipta lagu Lilin-Lilin Kecil itu berpulang setelah berjuang sembuh dari penyakit kanker paru-paru yang diderita sejak 2 tahun lalu.

"Sebagai tokoh yang dihormati di industri musik Indonesia, James F. Sundah paling dikenal karena menciptakan lagu abadi 'Lilin-Lilin Kecil'. Sepanjang hidupnya, James tanpa lelah memperjuangkan hak-hak musisi dan pengakuan Undang-Undang Hak Cipta bagi penulis lagu dan pencipta di Indonesia," tulis Lia Sundah.

"Semoga kita masing-masing menjadi lilin kecil yang membawa cahaya, harapan, kebaikan, dan cinta sehingga bersama-sama, kita dapat menerangi dunia," tutupnya.

Beberapa waktu lalu, sahabat sempat mengadakan doa bersama untuk kesembuhan James F. Sundah.

