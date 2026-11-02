Musisi Makassar Belajar Bisnis Musik Lewat Paviliun AKTIF

jpnn.com, MAKASSAR - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menggelar Paviliun Akselerasi Kreatif (AKTIF) Musik: Konsultasi Industri Musik di Fort Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Gelaran ini bertujuan meningkatkan pemahaman musisi dan pelaku industri musik mengenai pengelolaan karya dan pengembangan bisnis.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya penguatan ekosistem bisnis dan perlindungan kekayaan intelektual di sektor musik. "Kita memiliki talenta dan kreativitas yang luar biasa di daerah. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk dan jasa bernilai ekonomi serta berdaya saing. Di sektor musik, penguatan ekosistem bisnis dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi kunci agar karya anak bangsa mampu berkembang, membangun jejaring, serta memberikan nilai ekonomi berkelanjutan," kata Riefky dalam keterangannya, Senin (2/10).

Paviliun AKTIF Musik berlangsung pada 31 Oktober-1 November 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf dengan festival ekosistem Rock in Celebes di Makassar.

Baca Juga: Wamen Ekraf Apresiasi JCI Batavia dan Smesco Dorong Pelaku UMKM Bersaing di Global

Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi, menyebut penguatan industri musik perlu dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari proses penciptaan hingga komersialisasi. "Industri musik memiliki rantai nilai yang luas, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, promosi, hingga komersialisasi. Karena itu, musisi perlu memiliki akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan dukungan industri agar mampu mengembangkan karya menjadi peluang usaha. Paviliun AKTIF menjadi salah satu bentuk fasilitasi untuk mempertemukan kebutuhan pelaku musik dengan praktisi industri," ungkap Cecep.

Direktur Musik Kementerian Ekraf, Mohammad Amin, menyoroti tantangan literasi bisnis di kalangan musisi Indonesia yang belum seimbang dengan pesatnya penguasaan teknologi produksi digital. "Kalau soal produksi lagu, orang Indonesia sudah hebat, apalagi dengan teknologi digital saat ini. Musisi sudah bisa memproduksi musik sendiri di rumah. Namun, hal-hal seperti perbedaan publisher, label, dan agregator saja belum banyak dipahami oleh musisi. Karena itu, kami bersama Rock in Celebes sepakat bahwa literasi bisnis musik di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan harus terus digalakkan. Salah satunya melalui booth konsultasi ini, sehingga musisi yang sedang tampil di Rock in Celebes bisa datang dan berkonsultasi," ujar Amin.

Pada hari pertama penyelenggaraan, Paviliun AKTIF menggandeng Sosialoka dan Massive Music Entertainment untuk membuka layanan konsultasi langsung. Pelaku musik dapat berkonsultasi mengenai pengelolaan hak cipta dan hak terkait, strategi distribusi dan monetisasi digital, penyusunan kontrak kerja sama, peran publisher, label, dan agregator, hingga perancangan strategi bisnis musik berskala industri.

Salah satu peserta dari Bubblegame Band mengapresiasi langkah Kementerian Ekraf ini. Dia mengaku lebih memahami industri musik secara keseluruhan. "Melalui pemaparan para narasumber, kami menjadi lebih paham mengenai industri musik, seperti aturan dalam berkarya, serta pemahaman seputar agregator dan publishing," ujarnya.

Hal senada disampaikan Acho dari Daur Hidup. "Alhamdulillah, kami ada di diskusi terkait agregator, terkait bagaimana administrasi, transparansi tentang streaming, royalti, asosiasi-asosiasi streaming, terus bagaimana terkait publishing dan metadata, dan yang bisa diolah lebih baik lagi," imbuh Acho.