Musisi Rahman Torana Resmi Diterima di Oxford University

jpnn.com, JAKARTA - Musisi dan Bassist muda Rahman Maulana Torana resmi diterima di Oxford University, sebuah kampus/universitas rangking 1 dunia selama 10 tahun berturut turut berdasarkan Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Rams, sapaan akrab Rahman Torana adalah mahasiswa pertama yang diterima di S2 Fakultas Hukum Oxford, sepanjang sejarah sejak berdirinya Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair).

Keberhasilan ini berkat dukungan kedua orang tuanya, Edy Torana dan Ranti Nursukma Handayani yang juga alumnus FH Unair.

Bassist multi talenta ini pernah tampil di Konser Mahakarya Ahmad Dhani, pada 9 Agustus 2024 di Grand City Mall Surabaya bersama dengan line up artis papan atas: Ahmad Dhani, Mulan Jameela, Ari Lasso, Afgan, Lyodra, Marion Jola, Lilo KLA Project dan Jeff Scott Soto (USA).

Acara ini dipromotori ayah Rahman Torana, yaitu Edy Torana sosok pengacara terkenal di Jawa Timur dan Promotor Nasional dan Showbiz Spektakuler.

Rahman Torana sukses mengiringi konser Mahakarya Ahmad Dhani bersama penyanyi top dan Musisi papan atas terkenal lainnya.

"Alhamdulillah diterima di Fakultas Hukum Oxford University Inggris bersama 50 orang lainnya dari seluruh dunia. Saya masuk Prodi S2 Magister Law and Finance (MLF) Oxford University dan satu satunya dari Indonesia," kata Rahman Torana saat dihubungi, Selasa (31/3/2026) di Surabaya.

Dirinya mengaku sementara saat kuliah di Oxford University akan lebih fokus belajar dan berhenti dulu di dunia musik. Hal ini agar bisa fokus pada kuliah S2 Prodi S2 Magister Law and Finance (MLF) Oxford University.