Muslim Keturunan India Menang Pilkada New York, Langsung Ancam Donald Trump

jpnn.com, NEW YORK CITY - Wali Kota terpilih New York City Zohran Mamdani berjanji untuk menepati janji utamanya dalam menjadikan kota terbesar di Amerika Serikat ini lebih terjangkau bagi warganya.

Berbicara pada Rabu dini hari waktu setempat, politikus 34 tahun keturunan India itu menyampaikan bahwa dirinya ingin menjadi model nasional bagi sesama Demokrat untuk mengalahkan Presiden Donald Trump melalui pemungutan suara.

Wali Kota Muslim pertama di New York itu turut menyampaikan harapannya yang terbaik untuk pesaing utamanya, mantan gubernur yang maju secara independen Andrew Cuomo.

“Biarlah malam ini menjadi terakhir kalinya saya menyebut namanya saat kita menutup bab politik yang meninggalkan banyak orang dan hanya bertanggung jawab kepada segelintir pihak,” kata Mamdani.

Mamdani, menghabiskan sedikit waktu untuk membahas lawannya, dan sebaliknya mengajak para pendukungnya untuk bersatu di sekitar agenda progresifnya menjelang kepindahannya ke Gracie Mansion pada Januari, saat Trump tetap mendominasi iklim politik.

“Kita akan memulai generasi perubahan, dan jika kita menerima arah baru yang berani ini, alih-alih menghindarinya, kita bisa menanggapi oligarki dan otoritarianisme dengan kekuatan yang mereka takuti, bukan dengan pendekatan tenang yang mereka inginkan,” ucapnya.

“Jika ada yang bisa menunjukkan kepada bangsa yang dikhianati Donald Trump bagaimana mengalahkannya, itu adalah kota yang melahirkannya,” kata Mamdani, yang disambut sorak-sorai pendukung di Paramount Theater, Brooklyn.

Mamdani meraih lebih dari 50 persen suara dalam kontes tiga arah dengan 91 persen suara sudah dihitung, menurut The Associated Press.