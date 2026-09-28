Musnahkan BKC Ilegal, Bea Cukai Kotabaru Amankan Penerimaan Negara Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com, KOTABARU - Bea Cukai Kotabaru memusnahkan barang kena cukai (BKC) ilegal, berupa 612.680 batang rokok dan 154,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungup Kanan pada Kamis (24/9).

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil 42 penindakan di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, melalui operasi pasar, penindakan pada jasa kiriman, dan patroli laut selama periode Oktober 2025 hingga April 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Kotabaru Muhamad Budy Hermanto mengatakan barang yang dimusnahkan telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Pemusnahan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Persetujuan Nomor S-4/MK/WKN.12/2026 tertanggal 10 September 2026.

Adapun barang yang dimusnahkan terdiri atas 612.680 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek, serta 154,8 liter MMEA.

Barang-barang tersebut ditindak karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu tidak dilekati pita cukai.

Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 994.227.000.

Sementara itu, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 498.593.000.