jpnn.com, TUAL - Bea Cukai Tual menggelar pemusnahan barang hasil penindakan di bidang cukai selama periode 2022 hingga 2026 pada Rabu (25/11).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual, barang yang dimusnahkan meliputi 103.459 batang rokok, 3.167 gram tembakau iris (TIS), dan 3.400 mililiter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Keseluruhan barang tersebut memiliki nilai sebesar Rp136.586.480 dengan potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil dicegah dari cukai sebesar Rp93.289.489.

Bea Cukai Tual juga memberlakukan denda berupa ultimum remidium kepada para pelanggar ketentuan Undang-Undang Cukai sebesar Rp74.690.000.

"Kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Tual dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus mencegah potensi kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai," kata Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias dalam keterangannya, Kamis (26/11).

Wahyu menegaskan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bea Cukai sebagai community protector sekaligus upaya menjaga penerimaan negara di sektor cukai.

"Pemusnahan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Tual dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal dan melindungi masyarakat," tegas Wahyu.

Wahyu pun berharap sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait terus diperkuat agar pengawasan semakin optimal, kepatuhan terhadap ketentuan cukai meningkat, dan potensi kerugian negara akibat peredaran barang ilegal dapat ditekan.