Musrenbang HAM 2026 Resmi Ditutup, Mugiyanto Ingatkan Kementerian dan Pemda

jpnn.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengingatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026.

Penegasan itu disampaikan saat menutup kegiatan Musrenbang HAM di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (22/10). Forum yang berlangsung selama dua hari tersebut menghasilkan delapan isu HAM prioritas yang akan menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.

Mugiyanto menegaskan bahwa berbagai gagasan yang dihimpun selama forum berlangsung harus diwujudkan dalam langkah nyata, bukan sekadar menjadi arsip.

"Dua hari pertemuan ini harus menghasilkan sesuatu yang benar-benar digunakan. Apa yang telah dirumuskan tidak boleh hanya berakhir sebagai dokumen tanpa tindak lanjut," ujar Mugiyanto.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah menteri terkait. Mugiyanto juga memastikan hasil Musrenbang HAM akan dilaporkan kepada presiden.

"Seluruh pandangan yang disampaikan peserta akan diteruskan kepada para pengambil keputusan, termasuk presiden. Dengan begitu, aspirasi yang muncul dalam forum ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan," katanya.

Menurut Mugiyanto, penyusunan rencana pembangunan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Delapan isu prioritas yang telah disepakati tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga.

"Pemajuan HAM membutuhkan kerja bersama. Setiap kementerian, pemerintah daerah, dan unsur terkait memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia," tuturnya.