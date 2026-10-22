Mustahil Persib Menyalip Persija di Pekan ke-6 Super League

jpnn.com - BEKASI - Persib Bandung tak mungkin menyalip Persija Jakarta di pekan ke-6 Super League.

Itu lantaran hingga Kamis (22/1) pagi ini Persib berjarak lima poin dari Persija.

Persija sudah merumput di pekan ke-6. Menang 5-1 dari Arema FC kemarin. Persib baru berjibaku di pekan ke-6 malam nanti, menantang tuan rumah Madura United.

Andai menang dari Madura United, Persib baru mengoleksi Kamis 13 poin, tak cukup menyalip Persija.

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Bertandang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, malam nanti juga bukanlah perkara sepele buat Persib.

Tuan rumah punya potensi merepotkan tamu.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui kualitas Madura United, terutama soa ketajaman para pemain di sektor penyerangan dan solidnya palang pintu pertahanan mereka.