Mustang EcoBoost TLD Signature Edition: Diklaim Ekspresif dan Liar

jpnn.com - Ford kembali menggoda penggemar muscle car lewat edisi spesial: Mustang EcoBoost TLD Signature Edition.

Model spesial itu hasil kolaborasi unik dengan Troy Lee Designs (TLD), rumah desain yang dikenal luas di dunia motorsport dan aksi ekstrem.

Mustang EcoBoost TLD Signature Edition menonjolkan karakter visual yang lebih liar dan ekspresif.

Basis warna Shadow Black diolah menjadi kanvas penuh warna dengan grafis mencolok—merah, oranye, ungu, hingga kuning—yang menyatu dengan logo khas Mustang.

Hasilnya, tampilan terasa lebih dekat ke dunia balap ketimbang jalan raya.

Tak hanya permainan warna, perubahan juga menyentuh sektor eksterior. Ford menyematkan sejumlah komponen dari Mustang GT, mulai dari kap mesin, fasia depan, hingga gril yang tampil lebih agresif.

Dipadukan dengan pelek 19 inci berwarna Sinister Bronze, aura sporty mobil makin kuat.

Masuk ke dalam kabin, nuansa performa tetap dijaga. Interior dilapisi warna Carmine Red yang kontras, menghadirkan kesan dinamis sejak pertama kali pintu dibuka.