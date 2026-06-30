Mustika Raja Law Office Kembali Masuk Top 100 Indonesian Law Firms 2026

jpnn.com, JAKARTA - Mustika Raja Law Office mempertahankan predikat Top 100 Indonesian Law Firms 2026 dalam ajang Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms & Practice Leaders 2026.

Penghargaan tersebut diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada 19 Juni 2026.

Pencapaian ini menjadi istimewa karena menandai empat tahun berturut-turut Mustika Raja Law Office masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms sejak 2023.

Pada ajang yang sama, firma hukum ini juga meraih pengakuan sebagai Practice Leader di bidang Tax & Customs serta Property/Real Estate.

"Keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi Mustika Raja Law Office dalam menjaga profesionalisme, integritas, kualitas layanan hukum, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan dunia usaha dan dinamika regulasi di Indonesia," kata Managing Partner Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, meningkatnya kompleksitas regulasi, pesatnya transformasi digital, pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, serta meningkatnya aktivitas investasi nasional dan global, kebutuhan dunia usaha terhadap pendampingan hukum yang strategis makin besar.

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"Firma hukum kini tidak lagi hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menciptakan kepastian hukum bagi keberlangsungan bisnis," ucapnya.

Keberhasilan Mustika Raja Law Office merupakan hasil sinergi tiga pendirinya, yaitu Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau Hoky sebagai Counsel & Senior Advisor, Vincent Suriadinata, S.H., M.H., CTA, C.Med., CILC sebagai Managing Partner, serta Hotmaraja B. Nainggolan, S.H. sebagai Partner.