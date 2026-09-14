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Muswil Mathla’ul Anwar Jateng, Ketum Jazuli Juwaini Tekankan Pentingnya Lompatan Penguatan Organisasi

Muswil Mathla’ul Anwar Jateng, Ketum Jazuli Juwaini Tekankan Pentingnya Lompatan Penguatan Organisasi
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Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menekankan pentingnya melakukan lompatan penataan dan penguatan organisasi MA Jawa Tengah. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG — Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., menekankan pentingnya melakukan lompatan penataan dan penguatan organisasi MA Jawa Tengah. Jazuli menyampaikan itu dalam penutupan Musyawarah Wilayah (Muswil) Mathla’ul Anwar Jawa Tengah yang digelar di Semarang pada 12–13 September 2026.

Dalam muswil tersebut, Dr. H. Muh. Haris, M.Si terpilih sebagai ketua Pengurus Wilayah (PW) Mathla’ul Anwar Jawa Tengah masa khidmat 2026–2031. Muh. Haris melanjutkan estafet kepemimpinan PW MA Jateng yang sebelumnya dijabat H. Sumanto, S.H., M.H. Muh. Haris sebelumnya pernah menjabat ketua Majelis Amanah/Penasihat PD Mathla’ul Anwar Salatiga.

Muswil MA Jawa Tengah tidak hanya menetapkan kepengurusan baru, tetapi juga mengesahkan program kerja serta sejumlah agenda strategis organisasi untuk lima tahun mendatang. Muswil dibuka oleh Wakil Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar, Dr. H. Abdul Fikri Faqih. Sementara itu, penutupan muswil dilakukan dengan arahan Jazuli Juwaini.

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Terpilihnya Muh. Haris sebagai ketua PW MA Jateng diharapkan membawa energi baru bagi penguatan organisasi dan peningkatan kiprah Mathla’ul Anwar di Jawa Tengah.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, MA Jateng diharapkan semakin solid, tertata, dan mampu memperluas kontribusinya dalam bidang pendidikan, dakwah, serta pelayanan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Jazuli Juwaini berharap kepengurusan baru PW MA Jateng mampu menghadirkan berbagai lompatan dalam penguatan dan penataan organisasi. “Di bawah kepengurusan baru, kami berharap Mathla’ul Anwar Jawa Tengah bisa melakukan lompatan-lompatan dalam penataan organisasi, kaderisasi, penataan aset, dan perluasan syiar dakwah Mathla’ul Anwar di wilayah,” ujar Jazuli.

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Dia juga menekankan pentingnya memperkuat struktur organisasi dengan segera memenuhi kepengurusan Pimpinan Daerah (PD) Mathla’ul Anwar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Menurut dia, soliditas organisasi menjadi salah satu kunci penting dalam menjalankan amanah dan memperkuat kontribusi Mathla’ul Anwar di tengah masyarakat.

Dia menambahkan bahwa soliditas tersebut harus dibangun di atas semangat kerja yang ikhlas dan istikamah dalam mengemban risalah Mathla’ul Anwar, khususnya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menekankan pentingnya melakukan lompatan penataan dan penguatan organisasi MA Jawa Tengah.

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