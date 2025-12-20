Mutasi Besar-besaran di Polda Riau, Wakapolda hingga PJU Berganti, Ini Daftarnya
jpnn.com, PEKANBARU - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan besar-besaran di penghujung tahun 2025.
Rotasi tersebut menyentuh jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk sejumlah posisi strategis di lingkungan Polda Riau.
Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025, ST/2781 B/XII/KEP./2025, dan ST/2781 C/XII/KEP./2025 yang ditandatangani pada 15 Desember 2025.
Sejumlah jabatan penting seperti Wakapolda, Kabid Humas, Kapolres, hingga pejabat utama (PJU) Polda Riau mengalami pergeseran.
Salah satu rotasi yang menjadi sorotan adalah pergantian Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau.
Jabatan Wakapolda Riau yang sebelumnya diemban Brigjen Pol Andrianto Jossy Kusumo kini diserahkan kepada Brigjen Pol Hengky Haryadi.
Brigjen Jossy selanjutnya mendapat amanah baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur, sementara Brigjen Hengky sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Bareskrim Polri.
Rotasi juga menyentuh jajaran kapolres. AKBP Budi Setyawan yang sebelumnya menjabat Kapolres Bengkalis dimutasi menjadi Kabagdalpers Ro SDM Polda Riau.
