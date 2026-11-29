jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan penyesuaian penugasan terhadap AKBP Rulian Syauri yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kapolres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur.

Terbaru, AKBP Rulian dimutasi ke Pamen Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan.

Mutasi tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 tertanggal 29 November 2026.

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Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolri mencermati perkembangan situasi di wilayah sekaligus respons terhadap harapan masyarakat.

“Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto senantiasa mengamati dan mencermati setiap situasi serta dinamika sosial di wilayah, sekaligus mendengarkan harapan publik terhadap Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/11).

Lebih lanjut Trunoyudo menyampaikan mutasi tersebut diikuti dengan penundaan serah terima jabatan Kapolres Manggarai Barat dari pejabat lama AKBP Christian Kadang.

Dalam rangka mencermati perkembangan situasi di Malang, Mabes Polri juga telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan untuk memastikan pengawasan dan pengendalian internal berjalan sesuai prosedur.

Pengawasan itu menjadi bagian dari evaluasi terhadap aspek kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kepolisian kewilayahan, termasuk profesionalitas, proseduralitas, proporsionalitas, serta kompetensi teknis dan etik para kepala satuan wilayah maupun pejabat utama.