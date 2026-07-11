Mutasi Pegawai Karena Data Kunker Bocor, Pengamat: Menteri Dody Jangan Reaktif
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dikritik seusai diisukan memutasi dan menonjobkan beberapa pegawai di Kementerian yang dipimpinnya,
Dody dinilai sedang kalap lantaran surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat (AS) dengan membawa istri dan anaknya bocor ke publik.
"Pertama saya katakan begini, ini berarti Menteri ini tidak mau dikoreksi terkait dengan kinerja," kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.
Bagi Fernando, Menteri Dody seharusnya konsisten menunjukkan kinerjanya yang positif.
Mengingat, sejak awal menjabat Dody terus berupaya menunjukkan kinerjanya yang bagus dengan menertibkan para pejabat eselon yang tak berintegritas.
Namun, dia menyebut bila kinerja baik dari Menteri Dody justru kendur. Seiring perjalanan kinerja Kemen PU bahkan menunjukkan wajah asli dari Menteri Dody.
Dia menganggap Menteri Dody telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai 'pembantu' Kepala Negara dengan membawa rombongan keluarga ikut kunjungan kerja ke luar negeri.
Tak hanya itu, Dody mengangkat Aisyah Zakkiyah yang disebut keponakannya di dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai komisaris PT PP (Persero) Tbk dan Tenaga Ahli Menteri PU.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dikritik seusai diisukan memutasi dan menonjobkan beberapa pegawai di Kementerian yang dipimpinnya.
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