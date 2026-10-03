Mutasi Polri, Brigjen Rony Samtana Jadi Kapolda Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Mutasi Polri terbaru juga menyentuh pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Brigadir Jenderal Rony Samtana menjabat Kapolda Sumsel.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada Jumat (2/10).

Rony Samtana yang sebelumnya menjabat Wakapolda Sumatera Selatan itu dipercaya menggantikan Irjen Sandi Nugroho sebagai Kapolda Sumsel.

Adapun Irjen Sandi Nugroho dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri untuk penugasan di luar struktur.

Pergantian ini menjadi bagian dari mutasi Polri Polri terhadap 88 pati dan perwira menengah (pamen). Mutasi itu mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Korps Bhayangkara.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya membenarkan informasi soal pergantian kapolda tersebut.

"Iya benar, surat telegramnya sudah keluar. Mutasi adalah hal yang lumrah, wajar dalam institusi kepolisian, serta merupakan proses penyegaran organisasi dan pembinaan karier," kata Nandang, Sabtu (3/10).

Polda Sumsel belum memastikan waktu pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) kapolda. Saat ini, jajaran Polda Sumsel masih berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait agenda tersebut.