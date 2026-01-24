menu
Mutasi Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir Jadi Kadiv Humas

Mutasi Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir Jadi Kadiv Humas
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (kiri) dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare berpose saat menghadiri perayaan 1 abad situs Aitumeri di Wasior, Teluk Wondama. ANTARA/HO-Humas Polda Papua Barat

jpnn.com - MANOKWARI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat utama Polri, termasuk memutasi Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang ditunjuk menjabat Kadiv Humas Polri menggantikan Irjen Sandi Nugroho. 

Rotasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026. 

Adapun jabatan Kapolda Papua Barat dipercayakan kepada Brigjen Alfred Papare yang sebelum mengemban tugas sebagai Kapolda Papua Tengah.

“Kapolda Papua Barat dimutasi menjadi Kadiv Humas Polri,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Benny Ady Prabowo di Manokwari, Sabtu (24/1).

Menurut Benny, mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran struktural, sekaligus meningkatkan profesionalisme dan kinerja personel.

Irjen Johnny Eddizon Isir dinilai berhasil menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Papua Barat tetap kondusif, sehingga mendapatkan kepercayaan mengemban tugas di tingkat markas besar.

“Keamanan Papua Barat selama ini kondusif, dan hal itu menjadi penilaian bagi pimpinan,” kata Benny.

Dia menyebut pergantian jabatan Kapolda Papua Barat kali ini memiliki makna tersendiri, karena baik pejabat lama maupun pejabat baru merupakan putra asli Papua yang dipercaya negara menduduki jabatan strategis di lingkungan Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat utama Polri. Irjen Johnny Eddizon Isir menjadi Kadiv Humas Polri.

