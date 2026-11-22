jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi sejumlah perwira tinggi Polri. Mutasi itu tertuang dalam Telegram Kapolri NO: ST/ 2598/ XI/ KEP/2026/TGL 20-11-2026 yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan, Minggu (22/11). Dalam TR itu, Kapolri Suyudi memutasi beberapa perwira tinggi untuk menjabat sebagai Kapolda.

Pati Polri yang mendapat jabatan baru sebagai kapolda ialah Irjen Polisi Alfred Papare sebagai Kapolda Papua, Irjen Polisi Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.

Kemudian, Irjen Polisi Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Polisi Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, serta Irjen Polisi Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.

Selain itu, sejumlah pejabat juga mendapat penugasan sebagai wakapolda di berbagai wilayah, yakni Komisaris Besar (Kombes) Polisi Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Polisi Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat.

Kemudian, Kombes Polisi Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY, Brigjen Polisi Donny Adityawarman sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Polisi I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Polisi Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

"Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Isir dalam siaran pers Mabes Polri, Minggu (22/11).

Isir mengatakan secara keseluruhan ada 107 perwira tinggi dan menengah Polri yang dimutasi dalam telegram Kapolri yang diterbitkan pada akhir pekan ini. Dengan adanya mutasi ini, Isir berharap organisasi Polri makin sehat dengan terus meningkatkan inovasi dalam melayani masyarakat.