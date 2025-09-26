Mutasi Terbaru Polri: Dankorbrimob Hingga Kabaintelkam Diganti

jpnn.com, JAKARTA - Polri kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada September 2025. Dalam dua Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025, tercatat 60 personel Polri mengalami mutasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

“Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan kedepannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan Kamtibmas,” ujar Trunoyudo, Jumat (26/9).

Pada mutasi terbaru itu, ada pergantian pucuk pimpinan Korps Brimob Polri. Irjen Ramdani Hidayat yang sebelumnya menjabat Wadankorbrimob kini resmi mengemban amanah sebagai Dankorbrimob Polri.

Sementara untuk jabatan Wadankorbrimob selanjutnya diisi oleh Brigjen Reza Arief Dewanto.

Perubahan juga terjadi di jajaran pasukan Gegana dan Satuan Intel Brimob, yakni Kombes Mulyadi diangkat menjadi Danpasgegana. Kemudian Kombes Mokhamad Alfian Hidayat menjadi Dansatintel Brimob, dan Kombes Ronny Suseno menduduki jabatan Dansatjibom Pasgegana.

Kemudian ada Irjen Yuda Gustawan yang ditunjuk sebagai Kabaintelkam Polri, menggantikan pejabat sebelumnya. Sementara itu, Brigjen Nanang Rudi Supriatna naik jabatan menjadi Wakabaintelkam Polri.

Selanjutnya mutasi di tingkat polda juga terjadi. Sejumlah kapolda dirotasi dan ada pergantian pejabat baru.