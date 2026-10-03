menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Mutasi Terbaru Polri, Irjen Hengki Jadi Kapolda Jabar Gantikan Irjen Pipit Rismanto

Mutasi Terbaru Polri, Irjen Hengki Jadi Kapolda Jabar Gantikan Irjen Pipit Rismanto

Mutasi Terbaru Polri, Irjen Hengki Jadi Kapolda Jabar Gantikan Irjen Pipit Rismanto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Irjen Hengki di Serang, Banten, Rabu (14/1/2026). ANTARA/HO-Polda Banten.

jpnn.com - BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Hengki menjabat Kapolda Jawa Barat.

Irjen Hengki dipercaya menggantikan Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto.

Adapun Irjen Pipit dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian Hukum).

Baca Juga:

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Irjen Pipit Rismanto terhitung baru menjabat Kapolda Jabar sekitar tiga bulan setelah dilantik awal Juli 2026 lalu.

Sebelumnya, Irjen Pipit menjabat Kapolda Kalimantan Barat.

Baca Juga:

Kini, posisi Irjen Pipit sebagai Kapolda Jabar akan digantikan Irjen Hengki yang sebelumnya menjabat Kapolda Banten.

"Irjen Pol Pipit Rismanto Kapolda Jabar, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenkum)," demikian isi ST Kapolri dikutip JPNN, Sabtu (3/10).

Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto dimutasi ke Kemenkum, dan posisinya digantikan oleh Irjen Hengki yang sebelumnya adalah Kapolda Banten.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI