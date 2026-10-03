Mutasi Terbaru Polri, Irjen Hengki Jadi Kapolda Jabar Gantikan Irjen Pipit Rismanto

jpnn.com - BANDUNG - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Hengki menjabat Kapolda Jawa Barat.

Irjen Hengki dipercaya menggantikan Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto.

Adapun Irjen Pipit dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian Hukum).

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Irjen Pipit Rismanto terhitung baru menjabat Kapolda Jabar sekitar tiga bulan setelah dilantik awal Juli 2026 lalu.

Sebelumnya, Irjen Pipit menjabat Kapolda Kalimantan Barat.

Kini, posisi Irjen Pipit sebagai Kapolda Jabar akan digantikan Irjen Hengki yang sebelumnya menjabat Kapolda Banten.

"Irjen Pol Pipit Rismanto Kapolda Jabar, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenkum)," demikian isi ST Kapolri dikutip JPNN, Sabtu (3/10).