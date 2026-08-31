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Mutasi Terbaru Polri, Wakapolda hingga 3 Kapolres di Riau Berganti, Ini Pejabat Barunya

Mutasi Terbaru Polri, Wakapolda hingga 3 Kapolres di Riau Berganti, Ini Pejabat Barunya
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Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di lingkungan Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri, yakni ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026. Ketiga surat tersebut dikeluarkan pada Minggu (30/8/2026) dan ditandatangani Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

Sejumlah pejabat di jajaran Kepolisian Daerah Riau turut mengalami pergantian dan mendapat penugasan baru.  Salah satu perubahan terjadi pada posisi Wakapolda Riau.

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Brigjen Hengki Haryadi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Hengki menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny yang selanjutnya mendapat penugasan di Sespim Lemdiklat Polri.

Posisi Wakapolda Riau yang ditinggalkan Hengki akan diisi Brigjen Simson Zet Ringu. Sebelumnya, Simson menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo.

Selain Wakapolda, mutasi juga menyasar sejumlah pejabat utama dan kepala satuan wilayah di jajaran Polda Riau. Pada posisi Karo SDM Polda Riau, Kombes Boy Jeckson Situmorang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri.

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Posisi Karo SDM Polda Riau selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Tris Lesmana Zeviansyah, yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Bengkulu.

Rotasi juga terjadi pada tiga jabatan kapolres di wilayah hukum Polda Riau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur, menggantikan AKBP Mohammad Zainur Rofik.

Sejumlah pejabat di jajaran Polda Riau mengalami pergantian dan mendapat penugasan baru.

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