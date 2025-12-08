menu
Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Harapan Baru Tunggal Putri Indonesia di SEA Games 2025
Pebulu tangkis Mutiara Ayu Puspitasari saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim beregu putri Indonesia tembus final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Malaysia.

Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Senin (8/12) Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menang dengan skor tipis 3-2.

Hasil membuat tim beregu putri Indonesia akan menghadapi Thailand.

Pada laga sebelumnya tim Negeri Gajah Putih menang mudah dengan skor 3-0 atas Singapura.

Kemenangan itu meninggalkan catatan buat sektor tunggal putri pada ajang antarnegara ASEAN itu.

Sepanjang SEA Games 2025 tercatat penampilan sektor tunggal putri masih kurang konsisten.

Pada laga pertama Putri Kusuma Wardani dibuat kesulitan menghadapi wakil Myanmar, Thet Htar Thuzar sebelum akhirnya raih kemenangan 17-21, 22-20, 21-13.

Pada pertandingan semifinal melawan Malaysia kejutan terjadi setelah Gregoria Mariska Tunjung telan kekalahan.?

Mutiara Ayu Puspitasari jadi harapan baru tunggal putri Indonesia di final beregu SEA Games 2025 melawan Thailand, Rabu (10/12)

