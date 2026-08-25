MUTU International Perkuat Kepemimpinan, Sandiaga Resmi Jadi Presiden Komisaris dan Roestiandi Jabat Wakil Presdir

jpnn.com, JAKARTA - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) atau MUTU International resmi memperkuat jajaran kepemimpinannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Senin (24/8).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk pengangkatan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris dan Roestiandi Tsamanov sebagai Wakil Presiden Direktur.

Perubahan kepemimpinan ini menjadi bagian dari langkah strategis MUTU International untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mempercepat ekspansi bisnis, inovasi layanan, dan pengembangan bisnis berbasis keberlanjutan.

Baca Juga: MUTU International Minta Masyarakat Waspada Sertifikat SMAP Bodong

Masuknya Sandiaga Uno ke jajaran Dewan Komisaris diharapkan dapat memperkuat perspektif strategis perusahaan, khususnya dalam pengembangan bisnis, investasi, jejaring kemitraan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, pengalaman Roestiandi Tsamanov di bidang teknologi, digitalisasi, entrepreneurship, dan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat memperkuat transformasi bisnis MUTU International, termasuk pengembangan layanan berbasis teknologi dan inovasi.

Presiden Komisaris MUTU International, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa MUTU memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu pemain penting dalam ekosistem ekonomi hijau di Indonesia.

“Saya melihat MUTU International memiliki fundamental dan potensi yang sangat besar untuk berkembang. Industri testing, inspection, certification, verification, dan assurance akan semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap standar keberlanjutan, transparansi, dan kepatuhan. Karena itu, kami ingin mendorong MUTU untuk tumbuh lebih cepat, lebih inovatif, dan memiliki daya saing yang semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun regional.”

Menurut Sandiaga, transformasi menuju ekonomi hijau akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan yang mampu menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, validasi, verifikasi, dan assurance yang kredibel.