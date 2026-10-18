Muzaki Teladan Dorong Literasi Zakat untuk Tingkatkan Kesadaran Berzakat

jpnn.com, JAKARTA - Penerima penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 kategori Muzaki Individu Teladan, Yuanita Rohali, mengajak masyarakat muslim meningkatkan literasi zakat agar semakin memahami kewajiban menunaikan salah satu rukun Islam tersebut.

Yuanita menyampaikan ajakan itu setelah menerima penghargaan dalam ajang Grand BAZNAS Awards 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, pemahaman yang baik mengenai zakat dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Baca Juga: 100 Penggerak Zakat menerima Penghargaan di Grand Baznas Awards 2026

Dia menilai, umat Islam perlu terus menuntut ilmu, termasuk mempelajari ketentuan zakat.

Dengan meningkatnya literasi, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami kewajiban mereka sebagai muzaki atau orang yang menunaikan zakat.

Yuanita menjelaskan, pemahaman yang komprehensif mengenai zakat juga diperlukan agar masyarakat dapat menghitung kewajibannya secara tepat berdasarkan ketentuan syariat.

Baca Juga: Baznas Beri Penghargaan Kemanusiaan kepada Lima Jurnalis Hilang di Krakatau

Perhitungan zakat, menurut dia, perlu mempertimbangkan keseluruhan harta yang wajib dizakati, bukan hanya penghasilan rutin.

“Diharapkan dengan meningkatnya literasi zakat di masyarakat Indonesia, jumlah muzakinya akan bertambah dan jika kita tahu cara menghitung yang benar, nilai zakat yang bisa dikumpulkan oleh BAZNAS bisa menjadi lebih besar,” ujarnya.