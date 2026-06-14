Muzakki Ramdhan Diduga Jadi Korban Kekeran di Mall

jpnn.com - Aktor Muzakki Ramdhan mengalami kejadian kurang mengenakan baru baru ini.

Pasalnya, aktor remaja itu menjadi korban dugaan kekerasan hingga mengalami luka di bibirnya.

Melalui akunnya di Instagram, Muzzaki menceritakan awal mula peristiwa itu terjadi.

Saat itu, Muzakki Ramadhan mengalami mual usai menaiki sebuah wahana permainan di sebuah mal yang.

"Kondisinya aku lagi mual dan memang pengen muntah karena habis naik roller coaster," tulis Muzakki Ramdhan melalui akunnya di Instagram, dikutip Sabtu (13/6).

Dalam keadaan mual, dia langsung buru-buru berlari ke toilet karena ingin muntah.

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Kemudian, Muzakki tak sengaja menutup pintu toilet terlalu keras.

"Buru-buru aku lari ke bilik kamar mandi, karena buru-buru aku enggak sengaja menutup pintu toiletnya kekencengan. Habis itu aku muntah dan aku keluar toilet," tuturnya.