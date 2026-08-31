Muzani Gerindra Tepis Isu Paket Istana di Muktamar Nahdlatul Ulama
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menepis tudingan yang menyatakan Istana menaruh paket KH. Miftachul Achyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Rais Aam serta Ketua Umum PBNU.
Muzani menyadari isu Istana menyiapkan paket Kiai Miftachul dan Gus Kikin kencang sebelum Muktamar ke-35 NU.
Namun, dia memastikan Istana tak cawe-cawe dalam proses pencarian kepemimpinan di NU saat Muktamar ke-35.
"Itu berseliweran, tapi saya tidak melihat adanya isu itu," kata dia menjawab awak media, Senin (31/8).
Diketahui, Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, ditutup pada Senin ini dengan hasil Kiai Miftachul dan Gus Kikin menjabat Rais Aam serta Ketum PBNU.
Muzani mengucapkan selamat atas terpilihnya Kiai Miftachul dan Gus Kikin sebagai Rais Aam serta Ketua Umum PBNU.
Muzani berharap kepemimpinan Kiai Miftachul dan Gus Kikin makin memperkuat kontribusi NU bagi pembangunan Indonesia.
“Kami berharap organisasi ini akan tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan pembangunan Indonesia, bagi kerukunan, bagi persatuan, bagi persaudaraan, dan bagi harmoni serta kerukunan dalam beragama,” ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani menepis tudingan adanya paket Istana untuk menempati posisi Rais Aam dan Ketum PBNU.
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