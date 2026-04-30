JPNN.com » Otomotif » Motor » MV Agusta Brutale 800 Edisi Nero Carbonio, Harga Rp 228 Juta

MV Agusta Brutale 800 Edisi Nero Carbonio, Harga Rp 228 Juta

MV Agusta Brutale 800 Edisi Nero Carbonio, Harga Rp 228 Juta
MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio. Foto: mvagusta

jpnn.com - MV Agusta kembali memainkan kartu kuatnya di segmen motor eksotis lewat penyegaran MV Agusta Brutale 800 dengan livery Nero Carbonio.

Bukan sekadar ubahan kosmetik, edisi tersebut menegaskan karakter Brutale sebagai naked bike berdesain tajam, dengan sentuhan artistik khas Italia.

Sekilas, tampilan hitam metalik yang mendominasi langsung mencuri perhatian.

Finishing Nero Carbonio diperkaya lapisan clear coat tambahan yang memberi efek visual lebih dalam dan mewah.

Kontrasnya muncul lewat aksen merah Rosso Ago pada rangka teralis dan pele.

Siluet ikonik Brutale tetap dipertahankan. Lampu depan LED berbentuk tetesan air, lengan ayun satu sisi (single-sided swingarm), hingga knalpot tiga lubang menjadi penegas identitas yang sulit ditiru.

Desainnya terasa familiar, tetapi tetap segar lewat permainan warna baru.

Di balik tampilannya, motor masih mengandalkan mesin tiga silinder 800 cc yang sanggup menghasilkan tenaga 113 Hp dan torsi 85 Nm.

MV Agusta kembali memainkan kartu kuatnya di segmen motor eksotis lewat penyegaran MV Agusta Brutale 800 dengan livery Nero Carbonio.

