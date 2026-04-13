MV Agusta Rush Titanio: Mahakarya Ekstrem dan Sarat Teknologi

jpnn.com - MV Agusta kembali menegaskan reputasinya sebagai produsen sepeda motor berkelas seni lewat peluncuran Rush Titanio.

MV Agusta menyebut Rush Titanio adalah sebuah hypernaked paling eksklusif yang tampil ekstrem sekaligus sarat teknologi.

Diproduksi hanya 300 unit di seluruh dunia, Rush Titanio langsung mengincar pasar kolektor premium.

Setiap unit dibekali nomor seri khusus, menegaskan statusnya sebagai barang langka.

Di Italia, motor dipasarkan dengan harga 44.900 euro atau setara sekitar Rp763 jutaan, menjadikannya salah satu model paling mahal di segmennya.

Tak sekadar menjual tampilan agresif, MV Agusta juga melakukan penyempurnaan signifikan pada sektor performa.

Mesin empat silinder segaris 1.000 cc kini tetap patuh regulasi emisi Euro 5+.

Pembaruan juga menyentuh area transmisi dengan penggunaan camshaft baru, pemetaan mesin revisi, serta rasio girboks yang dioptimalkan.