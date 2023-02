My Bestie Sebagai One Stop Convenient Beauty Store Pertama

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Kabar gembira bagi para perempuan dan beauty enthusiast.

Store pertama My Bestie dibuka di Golf Island, Ruko Beach Theme Park, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

My Bestie sudah beroperasi sejak pertengahan Januari, toko kecantikan yang mengusung tema fun, energetic, and youth dengan konsep up to date juga milenial, serta memiliki desain estetik dipadukan oleh dekoratif unik didominasi dengan warna pink cerah yang memiliki arti keceriaan, kelembutan, semangat, manis, dan tulus.

Sesuai dengan tujuan perusahaan ingin memberikan pengalaman baru juga kenyamanan pada customer yang berkunjung ke My Bestie.

Grand opening store My Bestie dihadiri CEO My Bestie Nicole dan Founder My Bestie Robin Maxwell.

“Ini adalah store pertama kami, tentu dengan kehadiran My Bestie kami ingin menjangkau khalayak luas terutama para perempuan yang begitu antusias dengan produk kecantikan saat ini. Harga produk yang dijual di My Bestie mulai dari Rp 2.000 yang dapat menjangkau anak-anak remaja juga," kata CEO My Bestie Nicole.

Robin Maxwell Wu mengatakan ingin menjadi toko kecantikan nomor satu yang selalu dibutuhkan oleh perempuan, dengan bekerja sama dengan brand lokal Indonesia yang memiliki produk berkualitas baik.

"My Bestie memiliki spot menarik dengan desain estetik agar menarik pengunjung dan juga para beauty enthusiast yang ingin memiliki momen foto atau video yang cantik," kata Robin.