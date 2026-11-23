jpnn.com, JAKARTA - My Chemical Romance (MCR) akhirnya kembali ke Jakarta. Setelah 18 tahun, band rock alternatif/emo asal Amerika Serikat itu menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada Minggu (22/11/2026) malam.

Konser bertajuk 'My Chemical Romance Live in Jakarta' itu dipromotori oleh Ravel Entertainment yang juga penggagas Hammersonic Festival.

Adapun My Chemical Romance awalnya direncanakan tampil sebagai bintang tamu Hammersonic 2026. Namun, My Chemical Romance mengubah tanggal kedatangan lantaran tur Long Live The Black Parade mengalami penyesuaian jadwal.

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Vokalis My Chemical Romance, Gerard Way ternyata masih mengingat perubahan jadwal tersebut. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada promotor Ravel Entertainment yang tetap mewujudkan konser, serta menyampaikan permintaan maaf untuk penggemar yang telah menunggu cukup lama.

"Kami tahu konser ini sempat dijadwalkan ulang dan kami sadar bukan hal mudah meminta kalian untuk datang kembali. Terima kasih," kata Gerard Way di Jakarta International Stadium, Minggu (22/11) malam.

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Tur Long Live The Black Parade merupakan tur stadion berskala masif yang diadakan oleh My Chemical Romance sejak 2025 hingga 2026. Rangkaian tur tersebut guna merayakan 20 tahun album ikonik The Black Parade (2006) sekaligus menyuguhkan semesta teatrikal baru. Album fenomenal itu ternyata sudah berusia dua dekade.

Dalam tur kali ini, alih-alih mengulang cerita lama tokoh The Patient secara persis, My Chemical Romance membangun narasi satir politik di sebuah negara otoriter fiktif bernama Draag. Grup alter ego The Black Parade dikisahkan tidak tewas pada 2007, melainkan ditahan di penjara bernama MOAT dan 'direkondisi' untuk tampil menghibur diktator.