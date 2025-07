My Chemical Romance Tampil dengan Setlist Penuh di Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance, dipastikan akan menjadi salah satu headliner utama di Hammersonic 2026: Decade of Dominion.

Dalam rangka perayaan akbar edisi ke-10 festival musik rock terbesar se-Asia Tenggara itu, My Chemical Romance dipastikan menghantam panggung utama pada 3 Mei 2026.

My Chemical Romance akan mengemas konser dengan formasi lengkap, setlist penuh, dan produksi berskala dunia, yang termasuk di dalamnya visual effect teatrikal, tata cahaya spektakuler, hingga sound system yang berstandar tur global.

Hal tersebut bakal menjadi debut perdana My Chemical Romance di Indonesia sejak reuni. Ini bukan sekedar konser, ini momen bersejarah.

Sejak awal kemunculan di awal 2000-an, My Chemical Romance telah menyalakan api dalam jiwa jutaan penggemar melalui karya-karya monumental seperti Three Cheers for Sweet Revenge (2004) dan The Black Parade (2006).

Dari album-album tersebut, lahirlah hit ikonik seperti Helena, I’m Not Okay (I Promise), I Don't Love You, The Ghost of You, hingga anthem abadi Welcome to the Black Parade.

Band yang dimotori oleh Gerard Way itu tidak hanya menciptakan karya, namun juga menciptakan generasi. Lebih dari sekadar musik, My Chemical Romance adalah revolusi budaya. Dari gaya busana, filosofi lirik, hingga identitas emosional yang membentuk jati diri remaja menjadi insan seutuhnya.

Album The Black Parade masih disebut sebagai salah satu album rock paling berpengaruh sepanjang masa dan mengukuhkan MCR sebagai ikon absolut dalam sejarah musik emo dan rock alternatif.