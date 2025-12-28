Myanmar Gelar Pemilihan Umum Perdana di Era Junta
jpnn.com, NAYPIDAW - Pemungutan suara fase pertama pemilihan umum di Myanmar dimulai pada Minggu pagi, yang menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2021, menurut laporan media.
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari, menurut laporan kantor berita China Xinhua.
Pemungutan suara pada Minggu dijadwalkan dimulai pukul 6 pagi waktu setempat (2315 GMT Sabtu).
Pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan pada 2021, yang membuat negara itu terjerumus ke dalam pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun. NLD memenangkan pemilihan umum November 2020.
Meskipun setelahnya 40 partai politik dibubarkan pada 2023, termasuk NLD, setidaknya enam partai — dengan 4.963 kandidat — ikut serta dalam pemungutan suara pertama ini.
Sementara itu, lebih dari 50 partai bersaing di tingkat regional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer telah mengajukan sekitar 1.018 kandidat.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi — 440 di majelis rendah dan 224 majelis tinggi.
Setelah pemungutan suara, parlemen harus bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden, selanjutnya kepala negara memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.
