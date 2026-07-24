myBCA JSD Blok M Festival 2026 Hadir Lebih dari 11 Zona

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 11 zona, myBCA JSD Blok M Festival 2026 hadir selama tiga hari pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 sebagai festival multi-experience yang tersebar di 11+ venue di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Diinisiasi oleh Tabiat Group bersama INFIA Corp, perayaan Hari Raya Blok M ini menghadirkan rangkaian markets, parties, dan concerts yang berlangsung serentak di zona-zona dengan pilar aktivitas berbeda-beda, merangkum berbagai sisi budaya urban yang tumbuh di kawasan Blok M.

JSD atau yang dahulu dikenal sebagai Jakarta Sneaker Day, selama ini telah menghadirkan tujuh edisi pameran sneaker di dalam satu aula gedung.

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Tahun ini, JSD memperkenalkan format baru melalui myBCA JSD Blok M Festival 2026, sebuah festival yang mempertemukan sneaker, fashion, concert, beauty, art, collectible items, toys, music dan experiences dalam satu kawasan yang dapat dijelajahi cukup dengan berjalan kaki.

Perubahan skala ini menandai evolusi JSD dari pameran kategori tunggal di satu lokasi menjadi festival lintas kategori multi-venue, sekaligus memperluas jangkauan audiens dan memberi ruang lebih besar bagi para pelaku usaha dan pelaku kreatif.

“Kalau dulu JSD adalah titik temu para kolektor sneaker, tahun ini Tabiat Group bersama INFIA Corp ingin membuka kesempatan bagi JSD untuk tumbuh lebih besar dan menjadi ruang milik siapa saja. Saat ini Blok M sudah jadi rumah bagi banyak komunitas yang berkembang dengan caranya masing-masing. Melalui myBCA JSD Blok M Festival 2026, kami membuat Hari Raya Blok M dengan mempertemukan seluruh ‘warga’ yang memiliki kultur dan minat berbeda-beda di dalam satu kawasan. Tanpa harus datang ke berbagai macam event, semua orang bisa merasakan all in one experience yang walkable, hanya di myBCA JSD Blok M Festival 2026,” ujar Festival Director myBCA JSD Blok M Festival 2026 Albie Trisura.

Berikut beberapa zona yang dapat dikunjungi para pemegang tiket selama 3 hari di myBCA JSD Blok M Festival 2026:

- MRT Jakarta Central Hub di Stasiun MRT Blok M BCA