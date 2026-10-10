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MyClinic Ekspansi ke Jakarta, Hadirkan Layanan Estetika Berbasis Dokter, Hasil Alami

MyClinic Ekspansi ke Jakarta, Hadirkan Layanan Estetika Berbasis Dokter, Hasil Alami
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Jaringan klinik estetika asal Malaysia, MyClinic, resmi memperluas bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan MyClinic Jakarta, Sabtu (10/10). Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan klinik estetika asal Malaysia, MyClinic, resmi memperluas bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan MyClinic Jakarta, Sabtu (10/10).

Ekspansi itu menjadi langkah pertama perusahaan memasuki pasar Indonesia setelah beroperasi selama 12 tahun di Malaysia.

Didirikan pada 2014, MyClinic kini memiliki lebih dari 28 cabang di Malaysia.

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Perusahaan mengeklaim telah mencatat lebih dari satu juta tindakan perawatan estetika dengan tingkat kepuasan pasien mencapai 95 persen.

"Kehadiran MyClinic di Jakarta merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan layanan estetika medis," kata Founder sekaligus Medical Director MyClinic, Dr. Hoe Yut Hung.

Menurutnya, Indonesia bukan pasar yang sepenuhnya baru bagi MyClinic.

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Selama beroperasi di Malaysia, perusahaan telah melayani konsumen asal Indonesia, termasuk mereka yang datang secara khusus untuk menjalani perawatan estetika.

"Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk menghadirkan layanan secara langsung di Indonesia," ucapnya.

MyClinic ekspansi ke Jakarta, menghadirkan layanan estetika berbasis dokter, hasilnya alami.

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