MyPertamina Fair 2026 Resmi Dimulai, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga rmenghadirkan MyPertamina Fair 2026, program spesial akhir tahun yang memberikan beragam keuntungan dan pengalaman menarik bagi konsumen setia Pertamina.

Program ini mengajak konsumen memanfaatkan poin MyPertamina untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik, mulai dari voucher, merchandise, program sosial, hingga Flash Sale yang berlangsung 2 November hingga 31 Desember 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menyampaikan MyPertamina Fair 2026 merupakan salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada konsumen yang selama ini telah menggunakan produk dan layanan Pertamina.

"MyPertamina Fair 2026 kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen setia Pertamina. Melalui program ini, kami ingin memberikan nilai tambah dari setiap transaksi konsumen, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih menarik dalam menggunakan aplikasi MyPertamina. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan poin yang telah dikumpulkan dan menikmati berbagai penawaran yang tersedia," ujar Kitty.

MyPertamina Fair 2026 menghadirkan sejumlah rangkaian program yang dapat diikuti konsumen melalui aplikasi MyPertamina.

Program tersebut meliputi Voucher Partners, yang menawarkan beragam voucher menarik dari merchant nasional maupun lokal; Merchandise Partners, yang memberikan kesempatan menukarkan poin dengan berbagai produk merchandise; serta Charity, yang memungkinkan konsumen berkontribusi dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan melalui poin MyPertamina.

Selain itu, konsumen juga bisa menikmati Flash Sale dengan penawaran khusus dan kebutuhan poin yang lebih rendah dibandingkan penawaran reguler.

Flash Sale akan berlangsung pada momen 11.11, 12.12, HUT Pertamina, serta periode akhir tahun pada 24–31 Desember 2026.