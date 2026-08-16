MyPertamina Pasar Rakyat, Hadirkan Beragam Aktivitas Seru Hingga Tebus Murah Sembako

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan MyPertamina Pasar Rakyat sebagai bagian dari semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Berlangsung pada 16–17 Agustus 2026 di Hutan Kota GBK, Jakarta, pengunjung bisa menikmati beragam aktivitas mulai dari bazaar UMKM, kuliner, tebus murah sembako, kompetisi, hingga hiburan dari musisi nasional secara gratis.

Selama dua hari penyelenggaraan, pengunjung akan disuguhkan berbagai aktivitas seru, mulai dari zumba dan pilates, lomba dan permainan bertema Kemerdekaan, bazaar UMKM dan kuliner, hingga beragam keuntungan melalui program loyalitas MyPertamina, termasuk penukaran Poin MyPertamina dengan merchandise dan penawaran menarik.

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Keseruan acara akan semakin lengkap dengan penampilan musisi nasional, di antaranya D'Masiv, Rumahsakit, Wali, dan Enau.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora menyampaikan MyPertamina Pasar Rakyat merupakan wujud komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk merayakan Hari Kemerdekaan bersama keluarga.

"Melalui MyPertamina Pasar Rakyat, kami ingin menghadirkan perayaan Kemerdekaan yang tidak hanya meriah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai aktivitas, mulai dari bazaar UMKM, hiburan, kompetisi, hingga beragam promo dan keuntungan MyPertamina kami hadirkan agar masyarakat dapat menikmati momen Kemerdekaan dengan pengalaman yang menyenangkan," ujar Kitty.

Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai layanan dan program loyalitas MyPertamina sekaligus mendukung pelaku UMKM agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat melalui bazaar yang diselenggarakan selama acara berlangsung.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk datang bersama keluarga dan sahabat menikmati seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami siapkan. Pastikan telah mengunduh aplikasi MyPertamina, karena cukup dengan menunjukkan kode pada aplikasi MyPertamina untuk menikmati kemeriahan MyPertamina Pasar Rakyat. Seluruh rangkaian kegiatan acara ini gratis dan terbuka untuk umum," tutup Kitty.(chi/jpnn)