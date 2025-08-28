MyPertamina Tebar Hadiah Periode 2, Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Segera Tukarkan Poin

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh pengguna setia MyPertamina untuk segera menukarkan poin yang dimiliki.

Jangan sampai kesempatan ikut serta dalam program MyPertamina Tebar Hadiah 2025 pengundian periode 2 terlewat begitu saja, karena periode ini akan segera ditutup pada 31 Agustus 2025.

Cukup dengan membuka aplikasi MyPertamina, mengecek jumlah poin, lalu menukarkannya menjadi kupon undian, masyarakat sudah bisa memperebutkan hadiah menarik.

Mulai dari perjalanan Haji untuk dua orang, mobil Honda HR-V, motor Vespa, hingga iPhone terbaru, semua bisa jadi milik Anda.

Semakin cepat dan banyak poin yang ditukar, semakin besar peluang kupon tercatat dan ikut dalam pengundian periode 2 yang akan digelar pada 21 September 2025 di acara MyPertamina WikenFes di Purwokerto. Jadi, jangan tunggu sampai akhir periode.

“Cek poinnya sekarang, jangan sampai terlewat. Tukar poin jadi kupon dan ikuti undiannya. Hadiahnya bukan main, mulai dari perjalanan Haji sampai iPhone terbaru. MyPertamina Tebar Hadiah, Se-Indonesia Bisa Menang! Siapa tahu periode ini giliran Anda yang jadi pemenang,” kata Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza.

Roberth menambahkan, program MyPertamina Tebar Hadiah bukan hanya bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, tetapi juga menjadi cara Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk bertransaksi lebih mudah dan menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi MyPertamina.

“Nikmati promo menarik beli produk-produk Pertamina seperti BBM dan LPG jadi lebih hemat dengan MyPertamina. Ayo download aplikasi MyPertamina dan temukan beragam promo dan hadiah menarik dari kami,” pungkasnya.