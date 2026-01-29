MyPertamina Wikenfest Hadir di Tegal, Ajang Festival Keluarga Gratis

jpnn.com, TEGAL - MyPertamina Wikenfest kembali hadir menyapa masyarakat dengan beragam aktivitas seru, yang kali ini digelar di Kota Tegal.

Digelar selama dua hari pada Sabtu–Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di Area Parkir Rita Supermall Tegal.

MyPertamina Wikenfest mengusung konsep edutainment dan terbuka untuk umum dan bisa diikuti secara gratis hanya dengan mengunduh aplikasi MyPertamina.

Sebuah festival keluarga yang memadukan hiburan musik, bazaar produk lokal, serta berbagai aktivitas komunitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan dan tentunya edukasi yang menarik.

Suasana acara semakin seru dengan penampilan musisi nasional yang ramah untuk seluruh anggota keluarga, di antaranya Ndarboy Genk, Moluccan Soul, dan Wijaya 80, yang siap menghibur pengunjung sepanjang akhir pekan.

Beragam kegiatan menarik juga mewarnai MyPertamina Wikenfest Tegal, mulai dari Festival & Bazaar, Workshop & Community Activity, Kids Competition, hingga Pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025.

Pada momen ini, Pertamina Patra Niaga juga meluncurkan program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) sebagai bentuk apresiasi bagi mitra pengemudi ojek online.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penting untuk memperkuat brand experience MyPertamina.