Na Daehoon Mantap Bercerai dengan Jule, Kenapa?

Na Daehoon Mantap Bercerai dengan Jule, Kenapa?

Na Daehoon Mantap Bercerai dengan Jule, Kenapa?
Na Daehoon saat menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas TikTok Na Daehoon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Julia Prastini atau Jule ke pengadilan agama.

Daehoon ternyata sudah yakin dengan keputusannya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan sang istri.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Na Daehoon, Rio Rahmat Effendi.

"Kalau soal itu pasti seperti komitmen awal beliau ya masih yakin," ujar Rio Rahmat Effendi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11).

Meski enggan membeberkan dengan detail mengenai materi gugatan, tetapi dia menyebut ada persoalan yang tak dapat ditoleransi lagi oleh kliennya.

Oleh karena itu, Na Daehoon pun memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Jule.

"Yang jelas karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dapat ditolerir lagi sehingga klien kami mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan," ucap Rio Rahmat Effendi.

Sebelumnya, pada 6 November 2025, pihak Na Daehoon memasukan gugatan cerai kepada Jule secara ecourt ke PA Jakarta Selatan.

