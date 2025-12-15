Nabati Salurkan 4.000 Karton Wafer & Biskuit untuk Korban Bencana Sumatra
jpnn.com, MEDAN - PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Nabati) menginisiasi program "Nabati Peduli Sesama" dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Bantuan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban bencana di Sumatra.
Bantuan itu berupa lebih dari 4.000 karton produk makanan siap saji yang kaya nutrisi, terdiri dari Nabati Wafer dan biskuit Nextar Chocolate Pie.
"Makanan ringan ini dipilih karena mudah dikonsumsi dan sangat dibutuhkan di lokasi pengungsian," kata Corporate Communication Manager Nabati, Chandrataruna, Minggu (14/12).
Penyaluran bantuan dilakukan secara resmi kepada BNPB di Posko Bantuan Bencana Sumatra yang berlokasi di Masjid Jami’ Sirotur Nur, Komplek Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 11 Desember 2025.
Bantuan diserahkan oleh Corporate Communication Manager Nabati, Chandrataruna, kepada Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur.
BNPB selanjutnya akan mendistribusikan bantuan ini secara berkala ke lokasi yang paling terdampak, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui jalur udara.
"Prioritas distribusi adalah area pemukiman dan pengungsian yang terisolasi," ujarnya.
Chandrataruna menjelaskan alasan pemilihan mitra penyaluran BNPB sebagai mitra lembaga resmi dari Pemerintah yang benar-benar memahami kondisi, situasi, serta kebutuhan warga setempat yang terdampak.
Nabati peduli menyalurkan 4.000 karton wafer dan biskuit untuk korban bencana Sumatra
