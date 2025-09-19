jpnn.com - INDONESIA punya nabi dan rasul baru yang berlatar belakang pendidikan fisika. Sayangnya jumlah umatnya tidak bertambah-tambah.

Sejak deklarasi rasul pada 2015 baru sekitar 1.000 orang yang sudah beriman kepadanya. Itu sudah termasuk yang di Malaysia.

Saya bertemu rasul baru itu dua minggu lalu. Baru di penerbangan berjam-jam dari Beijing ini sempat saya tuliskan.

Hari itu saya ke Medan bersama Prof Dr Al Makin –ahli tafsir Quran lulusan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; McGill University, Kanada; dan Heidelberg University, Jerman.

Al Makin pernah jadi rektor termuda UIN Yogyakarta. Ia juga ahli tentang nabi-nabi di Indonesia. Menurut Al Makin lebih 600 nabi ada di Indonesia, belum termasuk nabi baru yang di Medan ini.

Nama nabi baru yang dari Medan ini: Al Jabir bin Amir Abdullah. Pernah juga minta dipanggil Thoha –nama lain Nabi Muhammad SAW.

Sekarang umatnya memanggilnya ‘Nabi Muhammad’. Lengkapnya: Muhammad Al Jabir bin Amir Abdullah. Di KTP: Jabir Amir Abdullah.

Umurnya masih muda dibanding saya: 55 tahun. Rambutnya panjang. Lurus. Melebihi bahu. Mirip gaya rambut John Lennon-nya The Beatles. Tidak pakai kacamata. Ada tahi lalat di bagian samping hidungnya yang besar dan mancung –untuk ukuran Medan.