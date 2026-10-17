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Nabil Haroen Dorong Kader Pagar Nusa Kawal Hak Masyarakat Lewat Jalur Hukum

Nabil Haroen Dorong Kader Pagar Nusa Kawal Hak Masyarakat Lewat Jalur Hukum
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Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen saat menandatangani kerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia untuk beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang berlangsung di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (16/10/2026). Foto: Humas Pagar Nusa

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pagar Nusa memperluas pengabdian kader di bidang hukum melalui kerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia.

Sebanyak 2.000 kader ditargetkan memperoleh beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam kerja sama yang ditandatangani di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen menyampaikan kemampuan memahami hukum merupakan bekal penting bagi kader untuk melindungi masyarakat.

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Menurut Nabil, kehormatan seorang pendekar terletak pada kesanggupannya menggunakan kekuatan untuk melindungi.

Dalam kehidupan bernegara, tanggung jawab tersebut juga membutuhkan kemampuan menjernihkan persoalan dan memperjuangkan hak melalui jalan yang beradab.

Dia menekankan keterbatasan pengetahuan maupun biaya tidak seharusnya menghilangkan kesempatan seseorang memperoleh keadilan.

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Oleh karena itu, pendidikan profesi hukum bagi kader diharapkan memperluas kehadiran pendamping yang dapat membantu masyarakat memperjuangkan haknya.

Nabil menyebut kerja sama tersebut sebagai kado menjelang Hari Santri.

Pimpinan Pusat Pagar Nusa memperluas pengabdian kader di bidang hukum melalui kerja sama dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia.

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