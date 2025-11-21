Nabung Dulu di bank bjb, Finish Line Kemudian di Bandung Culture Run

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan promo menarik untuk menyambut masyarakat yang semakin menggemari gaya hidup sehat.

Paling anyar, bank bjb menyasar komunitas pecinta olahraga lari di Kota Bandung dan sekitarnya melalui promo bertajuk Bandung Culture Run.

Promo ini menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam menciptakan layanan keuangan yang relevan dengan kebiasaan masyarakat, terutama mereka yang aktif bergerak dan peduli pada kesehatan.

Tidak hanya berorientasi pada transaksi finansial, promo terbaru ini mengajak nasabah untuk bergerak, berlari, dan menikmati kota Bandung dengan cara yang lebih sehat dan positif.

Bandung Culture Run merupakan ajang lari yang memadukan olahraga dengan nuansa budaya Kota Bandung dan Jawa Barat. Bandung Culture Run akan digelar di Balai Kota Bandung, pada Minggu, 14 Desember 2025, mulai pukul 05.30 WIB.

Nah, sebagai bentuk dukungan konkret, bank bjb menghadirkan promo khusus berupa pemberian tiket lari gratis bagi nasabah baru maupun existing yang mengikuti program sesuai ketentuan.

Program promo ini berlangsung mulai 14 November – 13 Desember 2025, dengan kuota terbatas. Karena jumlah tiket sangat terbatas, bank bjb mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini selagi kuota masih tersedia.

Promo menawarkan berbagai pilihan skema penempatan dana melalui produk bjb Tandamata Berjangka dan bjb Tandamata, yang dapat dipilih sesuai preferensi dan kategori lari yang diinginkan.