Nada Kecewa Andrew Jung Setelah Langkah Persib Bandung Terhenti di 16 Besar ACL 2
jpnn.com - Langkah Persib Bandung terhenti di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 meski menang 1-0 atas Ratchaburi FC pada leg kedua yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).
Satu-satunya gol Persib lahir dari kaki Andrew Jung pada menit ke-39.
Gol tersebut sempat menyalakan harapan publik GBLA.
Namun, Maung Bandung tak mampu mengejer defisit tiga gol setelah kalah 0-3 pada leg pertama di Thailand.
Jung mengakui rasa kecewa menyelimuti ruang ganti seusai pertandingan.
Pemain asal Prancis itu menilai Persib sebenarnya tampil meyakinkan sejak awal laga, dengan penguasaan permainan dan sejumlah peluang berbahaya.
"Seperti kata pelatih, babak pertama kami bermain bagus. Kami punya peluang, kami mencetak gol," ucap Jung.
Namun, situasi pertandingan berubah drastis selepas jeda.
Gol Andrew Jung sempat menyalakan harapan, tetapi Persib Bandung harus menerima akhir pahit di ACL 2.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bojan Hodak Ungkap Fakta Pahit di Balik Kekalahan Persib Bandung Atas Ratchaburi FC
- Ini Bagan Perempat Final AFC Champions League Two 2025/26 Tanpa Persib Bandung
- Bobotoh Persib Rusuh, Pemain Ratchaburi FC Tertahan Lama di Ruang Ganti
- Reaksi Bojan Hodak Seusai Persib Tersingkir dari ACL 2
- Persib Gugur
- Amarah Bobotoh Tumpah pada Akhir Laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC